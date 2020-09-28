شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمنح خطابات استكمال وبدء أعمال البناء للحاصلين على تراخيص سابقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مديري الادارة الهندسية وقسم التنظيم بالمرور على تقسيمات وأحياء المدينة لمتابعة التراخيص وأعمال البناء.

وأوضحت «رئيس المدينة» إن المواطنين الحاصلين على ترخيص مباني ويرغبون في البدء أو استكمال أعمال البناء طبقا للتراخيص الحاصلين عليها، يمكنهم التقدم بطلبات إلى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لبدء أو استكمال أعمال البناء طبقا للترخيص.

وأشارت «المغربي» إلى أنه تم تشكيل لجنة ستقوم بالمعاينة والتأكد من مطابقة الأعمال لما هو موجود بالترخيص ومنح المواطن خطاب للاستكمال أو البدء في الأعمال؛ لتفادى الوقوع تحت طائلة القانون والتعرض لمحاضر وملاحقة قانونية وأنه ليس من حق صاحب الترخيص استكمال الأعمال أو البدء إلا بعد الرجوع للوحدة المحلية وقيام لجنة بالمعاينة أو الانتظار حتى تنتهى فترة الـ6 اشهر والتي سيتم خلالها مرور اللجان لمعاينة أعمال البناء ومراجعة التراخيص لضمان عدم وجود مخالفات بناء.

وأضافت«رئيس المدينة» أنه بالنسبة لأعمال التشطيبات للوحدات السكنية ذات الترخيص السليم سيتم منحها خطاب باستكمال أعمال التشطيبات لحماية أصحاب الحرف المختلفة أثناء التشطيبات وحماية صاحب الوحدة السكنية حتى لايقع تحت طائلة القانون والمخالفة.