شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تحديد نسبة 50% حد أقصى لتواجد بعثات مونديال اليد في غرف الاجتماعات ومطاعم الفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك خطة كاملة للاجراءات الاحترازية خلال استضافة مونديال كرة اليد في 14 يناير المقبل، وتتضمن عمل المسح الحراري على جميع مداخل الفنادق وصالات التدريب وقبل الصعود إلى الحافلات وقبل الدخول إلى غرف الإجتماعات فإنه يتم التأكد من تحقيق الإجراءات الوقائية والإحترازية المخلتلفة عن طريق: منظومة ثبات قوة العمل خلال البطولة Full Bubblesوتعني ثبات قوة العمل التي على اتصال مباشر بالبعثات الرياضية بكل فندق أو ملعب يستضيف أحد الفرق حتى سفر بعثة هذا الفريق ويصدر في هذا الشأن قرار من الجهات المسئولة، ويتم تثبيت العمالة بكافة أنواعها في صورة حزم ثابتة مع كل فريق طوال فترة البطولة بحيث يقتصر التعامل على أشخاص بعينهم مما يحد من إنتشار العدوى وييسر عملية متابعة المخالطين.

بالإضافة إلى التباعد الجسدي وتشمل: يتم تقسيم الملعب إلى مناطق كل منطقة يرمز لها بلون مخلتلف ويكون لها إجراءات وقائية محددة وتلتزم الأفراد داخل كل منطقة لونية بأن تحد حركتها داخل المساحة المحددة لها وبالحد الأقصى للعدد المسموح به، الحد من تواجد الصحفيين والإعلاميين إلى الحد الأدنى المسموح بمشاركتهم، مع عدم التزاحم في أوقات التدريب وعند الحضور إلى المباريات الرسمية، وتأمين التباعد الجسدي عند الإجتماعات وفي غرف الطعام والإستراحات وغرف الإقامة بحيث لا تزيد نسبة التواجد 25% إلى 50% من السعة الاستيعابية لهذه الأماكن، وعدم التزاحم في حافلات نقل الفرق الفنية والإدارية، وجعل مسارات الدخول غير مسارات الخروج من الصالات والملاعب.

كما يشمل محور الإجراءات الاحترازية التهوية الجيدة، بحيث يجب التأكد من توافر التهوية الجيدة بجميع الاماكن وتفضل الأماكن المفتوحة عندما تكون متاحة كبديل آمن، والتطهير الدوري وتوفير البيئة الآمنة الصحية، وتقوم إدارات الفنادق والملاعب بتوفير كافة مستلزمات مكافحة انتقال العدوى والمطهرات ومن ثم تطهير كافة المناطق العامة والأسطح المشتركة بانتظام، والتأكد من فاعلية مستلزمات التطهير وتحضيرها بالطريقة الصحيحة.

إلى جانب التأكد من توفير أحواض غسيل الايدي والصابون مضخات الكحول بجميع الأماكن لتشجيع جميع المشاركين على غسيل وتطهير اليدين، والتأكد من قيام إدارات الفنادق وصالات اللعب من غسل وتطهير المناشف والملابس والحقائب والأدوات أو أي أشياء أخرى تم استخدامها أثناء المباراة مما يعاد استخدامه، والتخلص الآمن من الادوات التي تستخدم مرة واحدة، والقيام بأعمال الرقابة البيئية على الأغذية ومياه الشرب عن طريق المرور الميداني الدوري للتأكد من السلامة الصحية لمقدمي الأغذية ومطابقة الغذاء المتدول للاشتراطات الصحية وسحب عينات دورية للتحليل بالمعامل المركزية وكذلك مياه الشرب وحمامات السباحة والصرف الصحي.