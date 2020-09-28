شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكلف باحثي محميات مرسي علم لمعاينة عروس البحر النافقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت وزارة البيئة لجنة من باحثي محميات مرسي علم للانتقال إلى موقع العثور على حيوان عروس البحر النافقة وذلك لاجراء المعاينة والفحص وإعداد تقرير علمي بأسباب النفوق للحيوان واتضح من المعاينة من المبدئية أن الحيوان كبير السن وضخم الحجم ونفق من أكثر من ثلاثة أيام وانتفخ وتعرض لخدوش نتيجة اصطدامه بالشعاب المرجانية أثناء طرح الامواج له للشاطئ.

كانت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الاحمر «هيبكا» قد عثرت على حيوان «عروس بحر» نافقة على احد شواطئ جنوب مرسى علم، وهى من الأنواع المهددة بالانقراض والتي تمثل عنصر جذب رئيسي الغطاسين للتصوير معها في الأعماق.

وتبين وجود اصابات متفرقة بجسم عروس البحر وتم اخطار الجهات المعنية بوزارة البيئة، وغرفة عمليات محافظة البحر الاحمر ومحميات البحر الاحمر.للتحقيق

وكانت غرفة عمليات محافظه البحر الاحمر ومحميات البحر الاحمر، قد تلقت إخطارا من جمعية المحافظة على البيئة، بالعثور على عروس بحر نافق ذكر يبلغ طوله ٣ امتار وذلك جنوب مدينة مرسى علم،و هو بالتحديد بشاطئ منطقة مرسي طنطب، حيث تبين من المعاينة المبدئية للحيوان النافق، ان سبب وفاته هو اصطدام أحد المراكب به مما تسبب فيه جروح غائره بالرأس والجسد.

ورجح مسؤولو البيئة بالبحر الاحمر أن يكون سبب نفوق عروس البحر، اصطدام احد المراكب السريعة به وإصابته إصابات بالغة، بسبب رفاصات الموتور .

ويعد عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحدة منه2.5-3.2 متر (وقد يصل 4 أمتار)، ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230-900 كيلوجرام. وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجيًا أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.

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