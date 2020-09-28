شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: معاملة قمامة الفنادق أثناء تواجد بعثات منتخبات مونديال اليد كـ«نفايات خطرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صنفت وزارة الصحة والسكان، القمامة التي سيتم التخلص منها من البعثات المشاركة في مونديال كرة اليد والمقرر انطلاقه في 14 يناير المقبل على انها «نفايات طبية خطرة»، مع التأكد من التعامل الآمن معها.

وقررت الوزارة في خطة التأمين الطبي برئاسة الدكتور حازم خيرت رئيس اللجنة الطبية ومدير مستشفي وادي النيل، تنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض خارج الاستادات الرياضية ومناطق اقامة الوفود من خلال الفرق المشاركة بمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض بمبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية لخفض الكثافة الحشرية، إلى جانب توافر المستلزمات بحيث يتم التنبيه بتوفير مطهر اليدين في مختلف أماكن تواجد أفراد البعثات الرياضية ( الفنادق والمطاعم والملاعب والحافلات وغرف الإجتماعات ) في جميع الاوقات، والتأكد من توافر مستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والمطهرات الكحولية والقفازات أحادية الاستخدام، والتأكد من فاعلية وكفاءة مستلزمات الوقاية الشخصية وتوافرها في جميع الأوقات.