شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحر الأحمر: توعية ميدانية بشوارع الغردقة لأهمية ترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر حملة توعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، وذلك لحث المواطنين على عدم اهدار مياه الشرب واستخدامها في غير الاغراض المخصصه لها حيث تم وضع بوسترات وتوزيع مطبوعات ومطويات تحمل عدد من رسائل التوعية .

وقدمت الحملات التوعية اللازمة بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة تطهير الخزانات وخدمة الخط الساخن 125 الذي يعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وبرنامج قراءتي وخدمة الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه للمناطق التي تصل اليها المياه بنظام المناوبات .