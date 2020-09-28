شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مؤسسة المعرفة بدبي يزور المجلس الأعلى للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من مؤسسة قمة المعرفة في دبي بزيارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان في استقبالهم رئيس المجلس كرم جبر ووكيل المجلس صالح الصالحي وأعضاء المجلس دكتورة منى الحديدي ونشأت الديهي ورانيا هاشم والأمين العام المستشار أحمد عبد العزيز. وضم وفد قمة المعرفة جمال بن حويرب المستشار الثقافي في حكومة دبي والمدير التنفيذي للمؤسسة وشمسة البلوشي مدير إدارة الشراكات وأحمد شوقي منسق عام المشاريع بالمؤسسة.

وقدم وفد مؤسسة المعرفة فيديو حول البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التى تتبناها المؤسسة، والمبادرات التى تقوم بإطلاقها إقليمياً ودولياً للنهوض بالمستوى المعرفى والعلمى العربي، ومواجهة نسب الأمية المتزايدة، وما يترتب عليها من آثار خطيرة تهدد مستقبل الإقليم بالكامل، ومن أهم هذه المشروعات مشروع (قمة المعرفة ) وبرنامج دبى الدولى للكتابة، ومشروع تحدى الأمية، ومشروع متحف نوبل، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. تمت مناقشة البرامج التدريبية المتميزة التى تدعمها المؤسسة، وإمكانية التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل الشق الإعلامى لهذه البرامج، والتى تم الاتفاق على بعضها بالفعل مع كبرى المؤسسات العلمية المصرية مثل جامعة القاهرة.