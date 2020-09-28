شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: 140 مليون جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحي لقرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتفقد مشروع صرف صحى الزينية بمدينة الأقصر وأشاد بجودة الأعمال وطالب بضرورة تشغيل المشروع في المواعيد المقررة. رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة العميد يحيي عبدالرشيد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ود.م ماهر عبدالتواب مدير فرع شركة المقاولون العرب بجنوب الوادي والمهندس محمد عيد نائب مدير الفرع والمهندس أحمد عبدالجواد مدير مشروعات الفرع والمهندس على حسن مدير المشروع والذي أوضح أن المشروع بطاقة 1250 م2 / يوم ويتكون من محطة رفع رئيسية بالزينية بحرى من ومحطة رفع نوعية بالزينية قبلى ومحطة رفع فرعية بالصعايدة، ويخدم قرى العشى والزينية بحرى والزينية قبلى والصعايدة وتبلغ تكلفته 140 مليون جنيه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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