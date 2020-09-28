السيسي ينقل قضاة ووكلاء نيابة لأعمال غير قضائية بوزارات خدمية (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، 10عن قرارات لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بنقل عدد من العاملين في مناصب قضائية لوظائف إدارية منها في التموين والتنمية المحلية والقوى العاملة. وللإطلاع على القائمة الكاملة: الجريدة الرسمية 28 سبتمبر 2020 الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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