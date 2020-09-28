شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 2 من مرشحي «النواب» بجنوب سيناء: «لعدم استكمال المستندات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بجنوب سيناء، الإثنين، استبعاد 2 من المرشحين المحتملين في دائرة خليج العقبة «الدائرة الأولى»، لعدم استكمال شرط من شروط الترشح.

وقال مصدر باللجنة في تصريحات صحفية، إن المرشحين لم يستبعدا بسبب تحليل المخدرات، ولكن لعدم استكمال المستندات المطلوبة، موضحًا أن المرشحين المستبعدين هما عطوة فراج، وعلي شتيوي من دائرة خليج العقبة «الدائرة الأولى».

ويصبح بذلك عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات النواب بجنوب سيناء ١١ مرشحًا يتنافسون على المقعد الفردي، وتضم دائرة الأولي ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ 4مرشحين، وهم سليمان عطيوي، مرشح مستقبل وطن رمز القلم، ويحيى أحمد على، فردي مستقل رمز سفينة، وأحمد عادل محمد علوان، فردي مستقل رمز غصن زيتون، ومحمد على عبدالرحمن فردي مستقل رمز حصان.

أما الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، تقدم ٧ مرشحين، وهم حميد سليمان أبوبريك، رمز قلم مرشح حزب مستقبل وطن، وناصر تمام عطاالله، فردي مستقل رمز الأسد، وغريب أحمد حسان، فردي مستقل رمز الصقر، وسبيل عامر رويبض، فردي مستقل رمز الحصان، وربيع معمر، حزب الإصلاح والتنمية رمز العصا، وماريو جمال ويليم، فردي مستقل رمز السد العالي، وصلاح هويشل، فردي مستقل رمز طائرة هليكوبتر.

ويترأس المستشار عبيد رشدي، رئيس محاكم جنوب سيناء، لجنة متابعة وسير وتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وتضم لجنة فحص أوراق المرشحين في عضويتها كلا من المستشار أحمد محمد فخري، المستشار محمود مصطفي الكومي، المستشار أحمد إبراهيم أبوالنجا، اللواء عبدالرحمن مأمون مساعد مدير أمن جنوب سيناء.

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