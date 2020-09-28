شكرا لقرائتكم خبر عن رياح خماسينية محملة بالأتربة والرمال الصفراء في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت، مدن وقري بالمنيا، رياحا خماسينية محملة بالأتربة والرمال الصفراء، مع ارتفاع في درجات الحرارة، مما تسبب في اعتكاف المواطنين بمنازلهم، وغلق بعض المحلات التجارية. فيما حذرت الفرق المرورية قائدي المركبات بالطرق السريعة والإقليمية، بالحد من السرعات خاصة بالطرق الصحراوي بسبب زحف الرمال، وارتفاع الرياح. وكلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء غرف العمليات بمتابعة الأحوال الجوية وإعداد تقارير بأي إحداث . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياح خماسينية محملة بالأتربة والرمال الصفراء في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.