أخبار مصر | قافلة الأزهر الطبية بسيناء توقع الكشف على أكثر من 3 آلاف مريض

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر قافلة الأزهر الطبية بسيناء توقع الكشف على أكثر من 3 آلاف مريض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية الموفدة إلى شمال سيناء أعمالها بعد أن وقعت الكشف الطبي على أكثر من ٣٠٠٠ شخص على مدار خمسة أيام. وأجرت بعض العمليات الجراحية البدائية، فضلًا عن توزيع الأدوية الطبية بالمجان، بالإضافة إلى حجز ٥٠ عملية جراحية بمستشفى العريش لإجراء عمليات جراحية لهم.

كما قام أعضاء القافلة بتوزيع بطاطين ومواد غذائية على ٥٠٠ أسرة، فضلًا عن توزيع شنط وملابس مدرسية لطلاب الأزهر والتربية والتعليم، بمع عمل بحث اجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا لصرف معونات لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.

من جانبهم أشاد أهالي سيناء بجهود قافلة الأزهر الطبية والإغاثية، مؤكدين أنها قدمت لهم الكثير وكانت تعمل ليلًا ونهارًا لتضمد الجراح، وحققت آمالهم قبل أن تضمد جراحهم، موجهين الشكر للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر أ.دأحمد الطيب، شيخ الأزهر، باعثين برسالة طيبة" شكرًا للأزهر المثمر وشكرًا لإمامه الطيب".

وتعد هذه القافلة هي الثالثة التي يسيرها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر ٢٠١٧، بتسيير قوافل طبية ودعوية دورية، لخدمة أهالي سيناء.