أخبار مصر | فايقة فهيم عن انسحابها من قائمة التيار الوطني: لن أترشح على قائمة هواه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر فايقة فهيم عن انسحابها من قائمة التيار الوطني: لن أترشح على قائمة هواه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، انسحابها من قائمة شرق الدلتا، ولن تزج باسمها على قوائم لا تعلم معني ادارة الانتخابات، وقيمة الصوت الانتخابي.

وأشارت النائبة انها اعلنت انسحابها رسميا وبلغت ذلك للمسؤولين عن اعداد القائمة، وطالبتهم بتسليمها ملف الترشح ومستندات ترشحها، متابعة: أنها لن تخذل اهالى الشرقية، وقيمة الصوت الانتخابي أهم بكثير، فكل اهالى الشرقية لهم حق علي وواجب يجب أن أحافظ عليه وعلى ثقتهم بي.

وأوضحت فهيم أن الانفراد بالقرارات والإدارة الدكتاتورية لتشكيل القائمة سبب انسحاب معظم المرشحين وتركهم القائمة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف