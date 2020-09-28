أخبار مصر | رئيس قناة السويس يشهد تدشين القاطرة "لطفي جاد الله" بقوة شد 70 طنا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس قناة السويس يشهد تدشين القاطرة "لطفي جاد الله" بقوة شد 70 طنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين القاطرة "لطفي جاد الله" بقوة شد 70 طن، وذلك بحضور اللواء أحمد بدوي قائد القاعدة البحرية ببورسعيد، وممثلي التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات المحافظة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

كان في استقبالهم بمقر الترسانة البحرية ببورسعيد، المهندس عادل شبراوي مدير إدارة الترسانات، والمهندس أشرف البياع رئيس الترسانة، وعدد من قيادات الترسانة والعاملين بها.

وفور وصولهم توجه الحضور لساحة الترسانة لبدء مراسم تدشين القاطرة الجديدة والتي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها مشاهدة فيلم تسجيلي عن ترسانة بورسعيد البحرية، وفيلم تعريفي بالسيرة الذاتية للواء لطفي جاد الله أحد أبطال القوات البحرية.

في كلمته، أكد ربيع أن هيئة قناة السويس تعكف على تطبيق خطة متكاملة لتطوير خدماتها اللوجيستية والبحرية المقدمة للسفن العابرة في إطار دعم مواردها وتعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن استراتيجية الهيئة 2023.

وأوضح أن الهيئة نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد"COVID-19" بمرونة وحرفية وهو ما كان له بالغ الاثر في استقرار معدلات أعداد وحمولات السفن العابرة، لاسيما في النصف الثاني من العام الجاري مع اتجاه غالبية دول العالم إلى الفتح التدريجي وهو ما انعكس على تحقيق نموا تدريجيا في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من( يوليو إلى سبتمبر)، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس لتصل إلى 1542 سفينة خلال شهر سبتمبر الجاري، كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس ولتصل إلى 95.9 سفينة خلال شهر سبتمبر.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير الأسطول البحري للقناة يتصدر أولويات العمل بالهيئة في الآونة الأخيرة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحري بالهيئة بوحدات جديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشين أربعة قاطرات عملاقة من طراز "مصاحب" بقوة شد 70 طن، وذلك في وقت قياسي في أقل من عام بمعدل تدشين قاطرة كل شهرين تقريبًا.

وأعرب رئيس الهيئة عن استعداد قناة السويس للتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات والمؤسسات المختلفة في مجال بناء الوحدات البحرية المختلفة في ظل ما تمتلكه ترسانات وشركات الهيئة من خبرات متراكمة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن القاطرة الجديدة"لطفي جاد الله" هى القاطرة الثانية التي تقوم الهيئة ببنائها لصالح القوات البحرية وسيطلق عليها اسم أحد أبطالها تقديرًا وعرفانا.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل شبراوي مدير إدارة الترسانات بالهيئة أن القاطرات الجديدة تم تصميمها لتلائم احتياجات العمل في القناة والموانئ المصرية، حيث يبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.

عقب الانتهاء من مراسم التدشين، توجه الفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان إلى الحوض العائم حمولة 10 آلاف طن، لتفقد أعمال تشطيبات القاطرتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" والتي وصلت نسبة الإنجاز بهما ما يقرب من 85% بعد الانتهاء من مرحلة تركيب الماكينات، وبداية مرحلة التشطيبات النهائية التي تضم تثبيت خطوط المواسير وتركيب نظام التهوية وصدادات الأمان.

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خلال الزيارة، استمع الفريق أسامة ربيع إلى شرح تفصيلي من المهندس أشرف البياع رئيس الترسانة عن مستجدات أعمال الإصلاح والصيانة وأبرزها أعمال العمرات والصيانة لكل من الكراكة "عبور" والكراكة "مكة" والكراكة "طارق بن زياد" طبقا للبرنامج النصف سنوي الذي تعتمده الترسانة لأعمال الإصلاح والصيانة للوحدات البحرية المختلفة التابعة للهيئة، علاوة على إنزال وحدة خدمات بترولية تابعة لإحدى شركات البترول من الحوض العائم حمولة 5 آلاف طن.

كما أطمأن رئيس الهيئة على أعمال تركيب الماكينات بالقاطرة "علي شلبي"، وتابع معدلات الإنجاز التي بلغت 65% لأعمال بناء الونش العلوي 3060 طن، المتواجد حاليًا في مكانه بديلًا للونش المكهن ليتولى فور الانتهاء من أعمال بنائه بخدمة وصيانة الوحدات المتراكية على الرصيف الشرقي للحوض الغربي بالترسانة.

يذكر أن اللواء لطفي جاد الله" هو أحد أبطال القوات البحرية الذي شارك وطاقمه في ملحمة تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 كتوبر 1967 وهو صاحب الضربة الثانية التي أدت إلى إغراقها، ليسطر هو وزملاؤه بحروف من نور بطولة اتخذت عيدا للقوات البحرية عبر التاريخ وغيرت قواعد التسليح البحرى على مستوى العالم.

خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، تفقد الفريق ربيع كل من شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية للوقوف على مستجدات أعمال بناء سفن الصيد ومتابعة سير الأعمال وجهود تحسين الأداء وتطوير منظومة العمل ضمن خطة إعادة الهيكلة.

واطلع رئيس الهيئة من المهندس نصر عبد العزيز مدير إدارة الشركات على معدلات تنفيذ الأعمال بالشركتين حيث تتولى شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بناء 10 سفن صيد، فيما تقوم شركة القناة للإنشاءات البحرية ببناء 12 سفينة صيد في المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتحديث أسطول سفن الصيد بناء على تعليمات وتكليفات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شملت الجولة التفقدية بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية تفقد عدد سفينتي صيد تم الانتهاء من تدشينهما وإنزالهما للمياه لبدء تجارب الرصيف يليها تجارب البحر، علاوة على متابعة أعمال بناء عدد ٨ سفن صيد أخرى من المقرر تسليمها خلال شهر أكتوبر القادم بمشيئة الله.

و تضمنت جولته بشركة القناة للإنشاءات البحرية تفقد كل من القاطرتين "نور ١" والقاطرة" نور ٢ " بقوة شد 8 طن، وسفينتي صيد تم تدشينهما وإنزالهما إلى المياه، كما تابع أعمال بناء عدد ١٠سفن أخرى على الرصيف منهم أربع سفن أوشكت على التدشين.

