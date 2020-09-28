أخبار مصر | برلماني: المصريون قدموا أكبر دليل على نبذهم جماعة الإخوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: المصريون قدموا أكبر دليل على نبذهم جماعة الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى يثق ثقة تامة وبلا حدود فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى جميع سياساته الداخلية والخارجية، مؤكدا أن المصريين يستحقون إشادة الرئيس بوعيهم.

واعتبر زين الدين، في بيان اليوم، الشكر والإشادة والرهان من الرئيس للسيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية أمس، بمثابة رسائل حاسمة لقوى الشر والضلال والإرهاب، بأن المصريين حريصون كل الحرص على استقرار الدولة المصرية، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك رفضهم وبشكل قاطع لجميع الدعاوى الشيطانية والخبيثة الصادرة من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة للتظاهر.

وقال النائب، إن المصريين اختاروا طريق التمسك بالأمن والاستقرار والاستمرار في معركة البناء والتنمية والمشروعات القومية الكبرى، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن محاولات تزييف الوعي تهدف إلى إحباط جهود التنمية والبناء، مؤكدا أن الرئيس لا يقول إلا الصدق والحقيقة، فليس هناك أي هدف أمام جماعة الإخوان الإرهابية سوى تدمير الدولة المصرية وإسقاطها.

وقال زين الدين، إن 100 مليون مصري لن يسمحوا بذلك تحت أى مسمى، مشيرا إلى أن جميع محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لضرب أمن واستقرار مصر ستتحطم وتسقط وتفشل أمام صخرة ووحدة وتماسك جميع المصريين.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف