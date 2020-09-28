مصر | تهربوا من سداد الضرائب.. مداهمة شركتي تسويق بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر تهربوا من سداد الضرائب.. مداهمة شركتي تسويق بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت أجهزة الأمن إحدى الشركات بالجيزة لقيام مسئوليها بالتلاعب في الأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك.

كانت أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام إحدى شركات التسويق الكائن مقريها بدائرتي قسمي شرطة أول وثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالتلاعب في الأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك والإفراج عن بعض وارداتها بموجب فواتير بقيم متدنية بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تفتيش مقرى الشركة في حضور المدير المالى للشركة، وتم ضبط الأوراق والمستندات الخاصة بتعاملات الشركة و2جهاز لاب توب محفوظ عليهما تعاملات الشركة، وجارى فحص المضبوطات بمعرفة الجهات المعنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهرب الضريبى والجمركي بشتى صورها.

