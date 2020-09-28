مصر | مفاجآت في واقعة ممارسة سيدة الرذيلة مع نجل شقيقتها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في واقعة ممارسة سيدة الرذيلة مع نجل شقيقتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية التحقيقات في واقعة مصرع طالب جامعي من الطابق الخامس بعد ضبطه مع خالته بمنطقة 15 مايو.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود العيان الذين أكدوا أنهم اعتادوا علي سماع الشجار والشتائم كل يوم من هذه الشقة وأن كان يعيش بها ربة منزل مع ولديها ونجل شقيقتها وكانت منفصله عن زوجها.

وأضافوا انهم أكثر من مرة تدخلوا للصلح بين نجل المتهمة الأكبر ونجل شقيقتها وكانوا بيعتادوا علي السكر والتعاطي.

وقالوا أن يوم الواقعة سمعوا صوت ارتطام قوي علي الأرض وعندما أسرعوا شاهدوا المجني عليه ملقا علي وجه وغارقا في دمائه وشاهدنا نجلها يسرع نحوه وهو يقوم بالشتائم له وعاوز يعتدي عليه بالضرب وقاما بالتشجار مع المتهمة أيضا وتعدي عليها بالضرب، ثم عرفنا أنه عندما جاء من العمل مساء ودخل غرفة النوم شاهد والدته في وضع مخل مع نجل خالته.

وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بمجاورة 13، دائرة القسم، مفاده سقوط شاب من الطابق الخامس ومصرعه،

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وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعي "أحمد ر."، 25 سنة، وكان متواجدا لدي خالته بالشقة، وتربطهما علاقة محرمة "زنا محارم"، وأثناء قيامهما بممارسة الجنس، دخل نجل خالته وشاهد والدته عارية في أحضانه، وحال محاولته الهروب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس.

وألقت مباحث القسم القبض على المتهمة وتدعى "هاجر س."، ونجلها

الذي شاهد الواقعة ويدعى "سمير.ع"، 22 سنة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات