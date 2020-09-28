مصر | خلافات أسرية.. التحقيقات تكشف كواليس مقتل شاب على يد شقيقه بالصف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر خلافات أسرية.. التحقيقات تكشف كواليس مقتل شاب على يد شقيقه بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد شقيقه بمنطقة الصف، نتيجة خلافات أسرية بينهم، ممها دفعه للاعتداء عليه وضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه تسبب في خلافات آخرى مع آخرين، وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين عدد من الأطراف، مما دفع المتهم لضربه حتى مصرعه.

تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة تعرضه لاعتداء بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وأن شقيق "عامل" وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس شقيقين لقتلهما سباك لخلفات على ملكية محل ١٥ يوم بأوسيم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس شقيقين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لقتلهما سباك بطلق ناري بأوسيم.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل سباك على يد شقيقين بأوسيم.

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وتبين من التحقيقات، أن المتهمين كانوا على خلاف مع المجني عليه لملكية محل خاصته، ففي يوم الواقعة نشبت مشاجرة دفعت المتهمين لقتله بطلق ناري.

وطلبت النيابة، تشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت ألقت مباحث لجيزة القبض على شقيقين، لاتهامهما بقتل سباك بأوسيم، بسبب الخلاف على ملكية محل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل سباك نتيجة إصابته بطلق نارى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشاجرة وبين شقيقين يرتبطان بصلة قرابة به، بسبب خلاف على ملكية محل، مما دفعهما للاعتداء عليه، وأصابه أحدهما بطلق نارى.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق