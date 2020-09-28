مصر | "كانت عايشة لوحدها".. تفاصيل العثور على جثة "إفريقية" بغرفة نومها بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر "كانت عايشة لوحدها".. تفاصيل العثور على جثة "إفريقية" بغرفة نومها بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة سيدة إفريقية أسفل سرير غرفة نومها بمنطقة أرض اللواء، إذ تبين أن المجني عليها ثلاثينية العمر، وتحمل الجنسية الأثيوبية ولا تعمل، وكانت تقيم بالشقة محل الواقعة بمفردها "إيجار".

وبينت المعاينة أن السيدة عثر على جثتها في حالة تعفن وملفوفة بملاءة أسفل سرير غرفة نومها، وبمناظرة الجثة تبين ضربها بآلة حادة، كما تبين عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعدم سرقة متعلقاتها.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة إفريقية أسفل سرير غرفة نومها بمنطقة أرض اللواء، التابعة لقسم شرطة العجوزة.

Advertisements

كان تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سيدة تحمل جنسية إفريقية، واختفائها في ظروف غامضة منذ عدة أيام.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة قاطنة الشقة في حالة تعفن، مقتولة وملفوفة في ملاءة أسفل سرير غرفة نومها.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.