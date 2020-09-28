مصر | النيابة تخاطب مباحث تنفيذ الأحكام لتسليم رجل أعمال هارب من سرقة تيار كهربائي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تخاطب مباحث تنفيذ الأحكام لتسليم رجل أعمال هارب من سرقة تيار كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النيابة العامة اليوم الاثنين، مباحث تنفيذ الأحكام لتسليم رجل أعمال هارب من 1350 حكم بغرامات في قضايا استيلاء وسرقة تيار كهربائى بالتجمع الخامس، لتنفيذ الحكم.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط عضو مجلس إدارة بإحدى شركات الإنشاءات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، والمطلوب التنفيذ عليه في (1350) حكم غرامات جزئية ومستأنفة (استيلاء - سرقة تيار كهربائى) بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 14 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.