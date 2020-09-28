مصر | ضبط 186 قطعة سلاح وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 186 قطعة سلاح وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 76 سلاح ناري، بحوزة 56 متهم، وضبط 110 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 53997 حكم قضائي متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 86 قضية مخدرات بحوزة 91 متهما.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي ضم 6 متهمين، إرتكبا 4 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 24 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 14 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 306 مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة 4 دراجات نارية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 9230 مخالفة مرورية، وف مجال فحص السائقين تم فحص 48 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.