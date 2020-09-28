شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل 2 من العناصر الارهابية في خلية «الاميرية» واستشهاد الحوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 2 من عناصر «خلية الاميرية» الارهابية، اثناء اختبائهم بمنطقة القلج بالقليوبية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية»: مقتل 2 من العناصر الارهابية في خلية «الاميرية» واستشهاد الحوفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.