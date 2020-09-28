شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المواطنين يحيون الذكرى الخمسين لوفاة عبدالناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ذكري وفاته الخمسين توافد العشرات من المواطنين إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لإحياء ذكري وفاته، وحمل المواطنون ورودا وضعوها امام الضريح فيما تزاحموا لالتقاط الصور التذكارية، وشارك العديد من المواطنين من جنسيات عربيه في إحياء ذكري عبدالناصر مرددين عبارات “ناصر عاش حرا ومات حرا “و”ناصر رمز الكرامة والعروبة”.

فيما شارك ابناء الزعيم الراحل عبدالحميد عبدالناصر، وعبدالحكيم عبدالناصر، في حضور العشرات من الوفود العربية، وقال عبدالحكيم: مازال جمال عبدالناصر يمثل البوصلة للوطنية المصرية، وذكراه بمثابة احتفالية وطنية، وهو يعيش في قلوب الملايين من أحبابه حتى اليوم، نظرا لما قدمه خلال فترة حكمه للشعب المصري«.

أاضاف عبدالحكيم ان والده انتصر للدولة الوطنية والقومية العربية وحمل لواء التنمية والنهضة في بلاده وحرر الشعوب العربية وإفريقيا، متابعاً: «نحتاج استعادة روح عبدالناصر في العمل ومساعدة بلدنا في التنمية التي تشهدها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يسير في نفس الطريق». وشدد على أن الشعب المصرى يعى حجم المرحلة التي يمر بها الوطن من مؤامرات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التي تروج للشائعات، بهدف ضرب الاستقرار والأمن القومى، مثل عادتها التي اتبعتها منذ 1954 عندما حاولوا اغتيال الزعيم.