شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة» يتفقد مركز معلومات مرافق شمال سيناء بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، مركز معلومات مرافق شمال سيناء بحي الضاحية بالعريش.

وأكد المحافظ، على رفع كفاءة المبني الذي يضم عدد من المكاتب الإدارية وصالة استقبال للجمهور ومركز نظم معلومات داخلي، مؤكدًا على تزويد المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية، وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض وأجهزة رصد جوية وأجهزة استقبال أقمار صناعية وأجهزة حاسب آلي، بجانب استكمال الهيكل الإداري من الموظفين.

وأضاف المحافظ، أن المركز سيقوم برفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية «تحتية وفوقية» ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط «رقمية وورقية»، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المركز سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية بنطاق المحافظة ووضعها على صورة خرائط دقيقة، بهدف الحفاظ على استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف الغندور، أنه سيتم الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة لإنشاء المركز وتدريب الكوادر البشرية على إدارة المركز وتنفيذ خطة العمل التي قامت المحافظة بوضعها.

من ناحية أخرى تفقد المحافظ، والسكرتير العام، سوق الضاحية القديم، بجانب تفقد قصر ثقافة الطفل بحي الضاحية بالعريش، مؤكدًا على أن استمرار الأنشطة الثقافية التي يتم تنفيذها «أون لاين» بسبب فيروس كورونا.

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