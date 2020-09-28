شكرا لقرائتكم خبر عن «مستحضرات التجميل فيها سم قاتل».. «سموم الإسكندرية» يحذر من خطورتها على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة مها غانم، مدير عام المركز، بيانًا تحذيريًا، اليوم الاثنين، للتحذير من خطورة مستحضرات التجميل على الأطفال، مؤكدًا أن فيها سم قاتل.

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، أن مستحضرات التجميل التي قد يتناولها الأطفال بشكل خاطئ، تحتوى على مواد شديد الخطورة على الصحة العامة من بينها مستحضرات إزالة طلاء الأظافر والكريمات المستخدمة لفرد الشعر لدى السيدات، والمستحضرات المستخدمة لتمويج الشعر وبعض أنواع صبغات الشعر والعطور ومستحضرات إزالة الأظافر الاصطناعية.

وذكرت «مها»، في بيان للمركز: «تتكرر بصفة دائمة حالات تتناول الأطفال لمستحضرات التجميل المختلفة بالخطأ، ويوجد اعتقاد سائد بان جميع مستحضرات التجميل لا تسبب أي تسمم أو أضرار على الطفل وهو اعتقاد خاطئ تمامًا».

وشدد المركز على ضرورة توخي الحذر وإبقاء جميع مستحضرات التجميل بعيدًا عن متناول الأطفال، ومراجعة طبيب السموم للتأكد من مكونات المستحضر الذي تم تناوله من قبل الأطفال ليتم التعامل الطبي معه.