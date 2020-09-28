شكرا لقرائتكم خبر عن «مديرية الشباب بالقليوبية»: معاينة الأماكن غير المستغلة بنادي القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس هاني خاطر، من الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الاثنين، بمعاينة الأماكن الغير مستغلة بنادي القناطر الخيرية، في إطار خطة المتابعة الإنشائية للإدارة الهندسية لمراكز شباب المحافظة.

تتمثل هذه الأماكن في أسطح المباني الموجودة بالنادي، وذلك لاستغلالها كقاعة أفراح، وكافتيريا، ونادي اجتماعي للعائلات، وتبين من المعاينة صلاحية الأماكن لاستغلالها للأغراض المقترحه لها، وذلك بعد التأكد من عوامل السلامة الإنشائية للمباني.

وقام بمتابعة أعمال إحلال وتجديد الملعب الخماسي النجيل الصناعي بمركز شباب مدينة القناطر الخيرية، والتي تتم عن طريق وزارة الشباب والرياضة بعد مساهمة المركز بجزء من تكلفة تجديد الملعب.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضه، والأستاذ وليد فرماوي، وكيل مديرية الرياضة، وإشراف عام من المهندسة شيماء عاصم، مدير الإدارة الهندسية بالمديرية.

معاينه الاماكن الغير مستغلة بنادى القناطر الخيريه ومتابعه الأعمال الإنشائية بمركز شباب المدينه

معاينه الاماكن الغير مستغلة بنادى القناطر الخيريه ومتابعه الأعمال الإنشائية بمركز شباب المدينه

معاينه الاماكن الغير مستغلة بنادى القناطر الخيريه ومتابعه الأعمال الإنشائية بمركز شباب المدينه

معاينه الاماكن الغير مستغلة بنادى القناطر الخيريه ومتابعه الأعمال الإنشائية بمركز شباب المدينه

معاينه الاماكن الغير مستغلة بنادى القناطر الخيريه ومتابعه الأعمال الإنشائية بمركز شباب المدينه