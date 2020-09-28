شكرا لقرائتكم خبر عن بها إصابات متفرقة.. العثور علي «عروس البحر» نافقة علي شواطئ مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر «هيبكا»، على حيوان «عروس بحر» نافقة على أحد شواطئ جنوب مرسى علم، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تمثل عنصر جذب رئيسي للغطاسين للتصوير معها في الأعماق.

وتبين وجود إصابات متفرقة بجسم عروس البحر، وتم إخطار الجهات المعنية بوزارة البيئة، وغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر، للتحقيق.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر ومكتب المحميات، قد تلقوا إخطارًا من جمعية المحافظة على البيئة، بالعثور على عروس بحر نافق، ذكر، يبلغ طوله ٣ أمتار، وذلك جنوب مدينة مرسى علم، بالتحديد بشاطئ منطقة مرسى طنطب، حيث تبين من المعاينة المبدئية للحيوان النافق، أن سبب وفاته هو اصطدام أحد المراكب به مما تسبب فيه جروح غائرة بالرأس والجسد.

ورجح مسؤولو البيئة بالبحر الأحمر أن يكون سبب نفوق عروس البحر، اصطدام أحد المراكب السريعة به، وإصابته إصابات بالغة، بسبب رفاصات الموتور.

ويعد عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحد منه 2.5 - 3.2 متر، وقد يصل 4 أمتار، ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230 إلى 900 كيلوجرام ، وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة للتنفس، لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق.

يعيش حيوان عروس البحر إما وحيدًا أو زوجيًا أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلده بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمه شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار، أما منخريها فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.

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