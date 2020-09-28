شكرا لقرائتكم خبر عن شنايدر إلكتريك تتيح حلولها التكنولوجية في أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن تركيب وتشغيل حلولها التكنولوجية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر.

وتساهم تكنولوجيا شنايدر إلكتريك في ضمان قدرة المحطة على معالجة أكثر من 2.5 مليون متر مكعب يوميًا بأمان وكفاءة لدعم 12.5 مليون مواطن يعيشون شرق نهر النيل بالقاهرة الكبرى، إلى جانب تشغيل المحطة بأمان وبأعلى كفاءة، مما يقلل من فرص وقوع أي أعطال في الموقع الذي يديره تحالف «أكسيونا-باسافانت» والمملوك للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأنشأت محطة الجبل الأصفر عام 1990 لتلبية احتياجات النمو السريع في القاهرة، وكان الهدف الأولي منها هو معالجة 1.5 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي، وتمت توسعة قدرة المحطة مرتين منذ ذلك الحين، حيث أضافت كل توسعة طاقة معالجة إضافية قدرها 500 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه. وبعد الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الثانية، أصبحت محطة الجبل الأصفر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في أفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أكبر محطة على مستوى العالم. وينتج الموقع أيضًا الكهرباء من خلال استعادة الغاز، ويتم استخدام الكهرباء المولدة في الموقع لتشغيل 60 بالمائة من احتياجات المحطة من الطاقة.

وقال كريم الفوال، نائب مدير المحطة، بتحالف «أكسيونا-باسافانت»: «يعتبر هذا المشروع ضرورياً للتنمية في القاهرة؛ لذلك ضمان استقرار الطاقة وموثوقيتها أمر أساسي لعمليات المشروع، وتساعدنا التكنولوجيا المقدمة من شنايدر إلكتريك في ضمان استقرار شبكة الكهرباء في المحطة، وتحسين مستويات الأمان وتقليل أي وقت تعطل محتمل في الموقع، كما تقلل أيضًا من تكلفة تشغيل المحطة، وذلك بفضل مستويات الكفاءة الكهربائية التي تتيحها تلك التكنولوجيا«.

وتشمل الحلول المقدمة من شنايدر إلكتريك خطوط مجموعات المفاتيح المعزولة للغاز والهواء ذات الجهد المتوسط، وخطوط مراكز التحكم في المحركات ذات الجهد المنخفض، وخطوط المحركات ذات السرعة المتغيرة، وخطوط محولات الطاقة ذات الجهد المتوسط والمنخفض. وتساعد هذه التقنيات في تحسين كيفية إدارة مرافق المياه في البلاد. وقد تم تنفيذ جميع أعمال الموقع من قبل مهندسي وفنيي خدمات معتمدين وفقًا لخطط المشروع.

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