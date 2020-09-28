شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة الشباب والرياضة تحتفل بذكرى 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تولي شبكة الشباب والرياضة اهتماما خاصا باحتفالات مصر بذكري انتصار 6 أكتوبر وتقدم معالجة خاصة لهذا الاحتفال تتوافق مع هدف ورسالة الشبكة وخاصة إنعاش الذاكرة الوطنية بما يعيد بهاء وجلال هذه الذكري في نفوس أجيال الشباب المصري.
وتحتفل الشبكة من خلال البرامج التالية «مصر بتتقدم بينا» وهي فترة مفتوحة تستضيف رموزا من أجيال أكتوبر وكذلك مجموعة من الخبراء المدنين من رجال الاستثمار واثر انتصار اكتوبر على التنمية والاستثمار. وبرنامج «عز الزحمة».
وتفتتح الإذاعة الهواء لاستقبال مكالمات المستمعين الفرحين بهذه الذكري العزيزة كما تستضيف فنانين وصحفيين للحديث عن هذه المناسبة الجليلة.
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