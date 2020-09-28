شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة بشمال سيناء تنظم حملة للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة الصيادلة، بشمال سيناء، بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعريش، حملة للتبرع بالدم تحت شعار «أنقذ حياة إنسان»، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة، بشمال سيناء، أن الحملة يوم الأربعاء المقبل، في مقر النقابة بميدان النصر بالعريش، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا. ودعا نقيب الصيادلة، المواطنين بالمشاركة في الحملة لانقاذ حياة المواطنين المصابين، على أن يكون التبرع من عمر 18 إلى 55 سنة، ولا يعاني من أي أمراض فيروسية تنتقل من خلال الدم، مشيرًا إلى أن إجراء فحص للمتبرعين لقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم والضغط، قبل التبرع.

وأشار نقيب الصيادلة بشمال سيناء، إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام مجلس نقابة الصيادلة بشمال سيناء، في أداء دوره المهني، بتقديم يد العون للكادر الطبي، بالمحافظة، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.