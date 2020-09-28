شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «أطباء الأسنان» يبحث مع محافظ البحيرة علاج غير القادرين وتخصيص أرض نادي لـ«المهن الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد من النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، والدكتورة صفاء فؤاد عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور أحمد مسعد عضو مجلس النقابة، والدكتورة إيناس زغلول نقيب أطباء أسنان البحيرة، والدكتور محمد الشعيرة أمين عام نقابة أطباء أسنان البحيرة، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

وتضمن اللقاء بحث إمكانية تخصيص قطعة أرض لإقامة نادى لاتحاد المهن الطبية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق على تفعيل الدور المجتمعى لنقابة أطباء الأسنان، من خلال علاج غير القادرين بالتنسيق مع المحافظة، على أن يتم البدء بدور الأيتام.

كما تم متابعة تسهيل التراخيص للعيادات، والاتفاق على اختصار فترة الأثر البيئى إلى 3 أيام، والبدء في ترخيص العلاج الحر بإيصال البيئة لحين صدور الموافقة النهائية.

كما التقى وفد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وتم خلال الزيارة الاستفسار عن مبنى كلية طب الأسنان بدمنهور، حيث أكد رئيس الجامعة بدوره أن المبني سوف يكون مجهز خلال عام من الآن، وتم الاتفاق على عمل برنامج تدريبي لتأهيل مساعدات طبيب الأسنان لتخريج مساعد طبيب أسنان.