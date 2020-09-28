شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: خطة متكاملة لإعادة تطوير مقلب منوف.. ورفع 255 ألف طن قمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إن العمل جاري على قدم وساق بجبل منوف العمومي، وسيتم الإنتهاء من رفع كل مخلفات القمامة قريبًا، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم نقله من تراكمات القمامة منذ بدء العمل بالمقلب بلغ ما يزيد عن 255 ألف طن.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020.

وأوضح محافظ المنوفية بأنه عقب الإنتهاء من رفع كل المخلفات المتراكمة سيتم إعادة تطوير المقلب وخطوط الفرز القديمة ووضع خطة مناسبة لتوفير نقطة مناولة لخدمة منوف وسرس الليان لتجميع القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالسادات أولاً بأول حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي.

وأضاف محافظ المنوفية أن إجمالي استثمارات قطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة للعام المالي الجاري بلغت قيمة 355.8 مليون جنيه تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من 6 مقالب في منوف وقويسنا وتلا وبركة السبع وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع وتلا وكذا تركيب خط فرز جديد بمصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة.

في حين بلغت استثمارات برنامج تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2014-2020 قيمة 365 مليون جنيه خلال ست سنوات تم استخدامها في نقل 262 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب مدينة شبين الكوم وإنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة شبين الكوم باستثمارات 130 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 500 طن / ساعة لإنتاج «الكومبوست» والوقود البديل.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعطى إشارة البدء في رفع أعمال تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى والذى يعد أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه.

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