شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تُعلن آخر موعد للتقديم على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، إن آخر أيام التقديم على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة، الأربعاء المقبل، لافتة إلى أنه سيتم بعد إغلاق باب التقدم فحص كل الطلبات التي تم التقدم بها.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يمكن لمن يريد تركيب العداد الكودي أن يقوم بالدخول على المنصة، ويقوم بتسجيل بياناته، وبعد ذلك يقوم باختيار نوع الوحدات السكنية وعددها وادخال صورة البطاقة، وإضافة صورة محضر ممارسة الكهرباء لكل وحدة، وبعد قبول الطلب يتم إصدار رقم للطلب، وخلال أيام قليلة سيتم التواصل مع صاحب الطلب لتركيب العداد الكودى له.

‎وأوضح «حمزة»، أن العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع مثله مثل العدادات مسبقة الدفع الأخرى، ولكنه يحمل رقم وليس اسم صاحب الوحدة السكنية، وأن نظام المحاسبة للاستهلاك هو نفس نظام المحاسبة لباقي العدادات وفقا لتعريفة الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أول يوليو الحالي.

وأكد أن تركيب العداد الكودي لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبة لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربي الذي تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودي إلى عداد شرعي في حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانوني للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفي هذه الحالة وجود العداد الكودي لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.