شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الفاو في مصر: مستعدون لتنفيذ خطة واضحة المسؤوليات للقضاء على «السعار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر، أن المنظمة مستعدة للمشاركة في تنفيذ خطة استراتيجية واضحة المسؤوليات للقضاء على داء الكلب، في مصر ،وذلك وفقا لنهج الصحة الموحدة.
وأضاف الأمين، إن الفاو تسعى بالتعاون مع شركائها المعنيين بوضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها من خلال مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود (اكتاد) الذي له تجربه ناجحة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في السيطرة على مرض أنفلونزا الطيور في مصر بشكل كبير.
وأكد ممثل الفاو في مصر، أن الاستثمار في القضاء على داء الكلب يساهم في تعزيز قدرات كلاً من النظم الصحية البشرية والبيطرية، لذا فنحن بحاجة إلى العمل على تغيير الوضع الراهن، والعمل معًا بإرادة مشتركة وخطة مشتركة وهدف قابل للتحقيق، خاصة أنه يتوافر لدينا المعرفة والأدوات والتكنولوجيا للقضاء على هذا الداء.
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الوضع في مصر
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اصابات
102,840
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تعافي
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وفيات
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