شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رصف وتطوير 4 محاور مرورية هامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعددا من المحاور المرورية، بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، في ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية .

شملت جولة المحافظ شوارع جزيرة العرب وجلال الدين الحمامصي والسودان، والتى أكد خلالها راشد انه تم رصد سوء حالة الرصف بتلك المحاور المرورية الرئيسية ما يؤثر على السيولة المرورية وحركة المشاه، فضلاً عن غياب اللمسة الجمالية بها، وهو الأمر الذي تقوم المحافظة حاليا بمعالجتة وفقا لخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية، لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضارى والجمالي بها، وتحسين الرؤية البصرية لها .

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء في أعمال تطوير 4 محاور مرورية هامة، وهى شارع النيل وجزيرة العرب وجلال الدين الحمامصى والسودان بالكامل، حيث سوف يلمس المواطنين المترددين على تلك المحاور أو القانطين بمحيطها مدى الانجاز الذي تم تنفيذه بما يكفل تحقيق السيولة المرورية المرجو وتحقيق الصورة البصرية بتلك المحاور مع تخصيص أرصفه للمشاه وتوحيد النسق العام للطريق .

وخلال الجولة منح محافظ الجيزة مهله أسبوعين إلى الشركة المسند اليها أعمال تطوير شارع جزيرة العرب للانتهاء من كافه الأعمال في ضوء عدم التزامها بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال .

كما حرص على متابعة حالة النظافة بأحياء العمرانية وجنوب والدقى والعجوزة موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ خطة اسبوعية على مستوى أحياء المحافظة، لتجريد وكنس الحى بالكامل ورفع الاتربة مع الالتزام برفع أي مخلفات أو تراكمات أولا بأول على مدار اليوم .

كما كلف رئيس جهاز السرفيس بمراجعة مواقف السرفيس العشوائية المتواجدة أسفل كوبرى فيصل وحصرها لتحقيق الاستفادة من تلك المواقف، وتحويلها إلى مواقف حضارية تتماشى مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحيط تلك المنطقة.

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددًا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددًا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددًا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددًا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددًا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددًا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددًا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة