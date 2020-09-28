شكرا لقرائتكم خبر عن «صحفيون» يطالبون الإسكان بإلغاء رسوم استهلاك المياه على وحداتهم الجديدة في ٦ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من الصحفيون من أعضاء النقابة وعائلاتنا من المستفيدين بوحدات الإسكان الإجتماعى، إعلان النقابات سبتمبر ٢٠١٦ ، تسلموا الوحدات السكنية بأكتوبر الجديدة منطقة ٨٠٠ فدان وحدائق أكتوبر ٢٤٧ عمارة، الدكتور مهندس عمرو خطاب ، المتحدث بإسم وزارة الإسكان بالتدخل لإلغاء رسوم استهلاك مياه على وحداتهم السكنية مؤكدين انهم لم يتم تركيب عدادات المياه فى هذه المناطق الجديدة ،ولم يحضر فنيو الجهاز لتركيب عدادات المياه الخاصة بوحداتهم رغم قيامهم بالتعاقد وسداد الرسوم المقررة.

وأشار ا«الصحفيون » بانهم فوجئؤا بقيام جهاز المدينة بفرض رسوم استهلاك مياه متوسطات مقدرة لمجرد أن تحررت لهم محاضر استلام لهذه الوحدات السكنية الجديدة، دون شغلها بسبب عدم تركيب عدادات المياه والكهرباء، وبعضها لا تصله المياه أصلا بسبب ضعفها، كما لم تتناسب تشطيبات بعض الوحدات مع مطالبهم من الشركات المنفذة بتلافى تلك الملاحظات مما أجل شغلهم ،كما طالبوا بالتدخل والنظر فى شكواهم لتركيب عدادات المياه للوحدات السكنية

و إلغاء أي رسوم مقدرة بمتوسطات استهلاك غير حقيقية عن فترة عدم تواجدهم بالوحدات السكنية.

فيما تلقى الصحفيون ردا بخصوص استهلاك المياه ان الاستهلاك للمياه عن ( المتوسطات المقدرة )يتم حسابها من قبل جهاز مدينه ٦ اكتوبر طبقا للقواعد المنظمه لذلك .

واما فيما يخص تركيب تركيب عدادات المياه فقد تم تخصيص رقمين للوتس هما ٠١٠٢٨٥١٠٩٢ -٠١٠٠٨٥٩٢١٤٥ لتلقي طلبات التركيب (صورة البطاقه -صوره دفع رسوم التركيب) لمن قام بالتعاقد ودفع الرسوم وبالفعل جارى التركيب من قبل جهاز مدينه ٦ اكتوبر الجديده مع تواجد ا المسؤولين عن التركيب ( محمد بدير -ايهاب عبد الحميد ) بموقع الجهاز بقطاع د

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