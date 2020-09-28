شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء ورموز المرشحين الفردي أحزاب ومستقلين بدائرة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية في محافظة السويس برئاسة المستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس الابتدائية، أسماء المرشحين للمجلس النواب 2020.

وضم الكشف نحو34 مرشح بينهم 5 عن أحزاب، و29 مستقل، بوظائفهم وصفة الترشح عن دائرة السويس التي تضم مقعدين فردي.

وجاء في مقدمة الكشف اللواء حسن عيد مساعد وزير الداخلية سابقا، مرشح عن حزب مستقبل وطن _رمز القلم، وجمال عبيد مرشح عن حزب الشعب الجمهوري_ رمز صاروخ، وأحمد مراد جبريل عن حزب حماة وطن_ رمز التاج، وترشح النائب طلعت خليل، عن حزب المحافظين، رمز عنقود العنب، والدكتور حمادة عنتر عن حزب الوفد الجديد، رمز علم.

بينما اشتملت اسماء المرشحين المستقلين كل من عماد خاطر وسيلي_ رمز الشمعة، وجلال مازن_ مستقل، رمز الكف، ووفاء عبدالغفار على _رمز رأس حورس ومحمد جميل حسين_ رمز مدفع، وإبراهيم محمد إبراهيم _رمز صقر، ومحمود على مصباح – رمز ساعة يد، والنائب طارق فاروق متولي رمز الأتوبيس.

و جلال عبده محمد _رمز أسد، وعمر مصطفى يوسف_ رمز سفينة، ومحمود محمد الشحات _رمز تليفزيون، وياسر الفيومي_ رمز حصان، وعبدالقادر محمد وشهرته عبدالقادر علام_ رمز طائرة هليكوبتر.

وناصر البديني_ رمز زهرة عباد الشمس، وعمر الهادي _رمز العقرب، ومحمود سعد_ رمز الترس، ووائل عادل عرفه_ رمز آلة حاسبه، وعلى عبدالعال _رمز السهم، وغريب محمد على وشهرته غريب الهنداوي_ رمز مظروف بريد.

و سيد الحوت _رمز الشاكوش، وخالد البوهي_ رمز بندقية صيد، ومحمود عثمان أحمد_ رمز تمساح، وعبدالله أحمد عبدالله عيسي وشهرته عبدالله العرباوي_ رمز الكاميرا، وهاني محمد سيد شهرته هاني الموشي_ رمز المنزل، وأيمان البكري_ رمز سبيكة دهب، وايمن عبدالخالق عباس_ رمز الديك، ومحمد مصطفى محمد شهرته السويسي_ رمز غزال.

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و النائب عبدالحميد كمال _رمز كشاف إضاءة، ووليد منصف إبراهيم رمز تمثال نهضة مصر، وهناء أبوالحجاج_ رمز غصن زيتون.

اسماء المرشحين بالسويس

اسماء المرشحين بالسويس

اسماء المرشحين بالسويس