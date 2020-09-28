شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط عضوية نجل محمد مرسي وصبحي صالح وعصام سلطان من نقابة المحامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإسقاط عضوية أسامة، نجل محمد مرسي، الرئيس المعزول، وعدد من الأسماء المقيدين في جداول نقابة المحامين، على رأسهم صبحي صالح وعصام سلطان، ومحمد العمدة، وعبدالمنعم وعبدالمقصود.

وكانت نقابة المحامين امتنعت عن إسقاتط عضويتهم، غير أن الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، قضت بإلغاء قرار النقابة السلبي بالامتناع عن رفع أسماء عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، من جداول النقابة.