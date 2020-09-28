شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: 166 ألف إجمالي طلبات التصالح المقدمة.. وتحصيل 600 مليون جنيه حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إن نهاية أكتوبر المقبل 2020 آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح حفاظاً على هيبة الدولة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجاري تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على حقوقهم.

وكشف محافظ المنوفية أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ ما يقرب من 166 ألف طلب بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من 600 مليون جنيه منذ بدء الأعمال، مشيرًا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية.

وفيما يخص القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء، أوضح المحافظ أنه منذ أن بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بكل الوحدات المحلية فقد تم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين ومنذ الوهلة الأولي حرص محافظ المنوفية على وضع قيم سعرية تنافسية على مستوى محافظات الجمهورية مقارنة بالحد الادني قبل الاعلان عن إجراء أي تخفيضات تبع ذلك قرار المحافظ بتخفيض 20% من قيمة سعر المتر فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل إلى 50 جنيه في الريف، ونشير إلى أن الغالبية العظمي من التعديات في محافظة المنوفية تقع في نطاق القرى.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة إستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.

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