أخبار مصر | أيمن صالح نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر أيمن صالح نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث. وشغل "صالح" العديد من المناصب الإدارية بمستشفيات جامعة عين شمس كان آخرها منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس منذ 11 فبراير 2020 وحتى صدور قرار تعيينه نائب لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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