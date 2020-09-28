أخبار مصر | بدء امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين في أول دورة من امتحانات طلاب الدبلومة الامريكية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان ال EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام ٢٨ و٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠، وإتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https:est.moe.gov.eg

جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان ال SAT والACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات ال SAT.

ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

