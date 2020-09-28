مصر | تنفيذا لتوجيهات السيسى.. الداخلية تهدى ماكينات حياكة للسيدات المُعيلات من ذوى الإعاقة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 01:06 مساءً - انت الان تقراء خبر تنفيذا لتوجيهات السيسى.. الداخلية تهدى ماكينات حياكة للسيدات المُعيلات من ذوى الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الداخلية بإهداء عدد من "ماكينات الحياكة" لعدد من السيدات المُعيلات "من ذوات الإعاقة السمعية" لإعانتهن على تحمل نفقات الحياة وتوفير حياة كريمة لهن ولذويهن، وذلك بالتنسيق مع جمعية "الإتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع".

وقد قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتسليم الماكينات للسيدات المُعيلات وبحضور عدد من ذويهم الذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

يأتى ذلك إتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية والإرتقاء برعايتها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وإستمرارا ًلمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية

وفي سياق أخر، نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية السيد وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فى الفترة من 1 – 392020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 20202021

وقد إستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.

تم إفتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.

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وقد أسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:-

1_التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.

2-تحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.

3- التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر.

4_ تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.

