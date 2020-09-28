شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: إحالة 78 معرضًا وتوكيلًا لبيع السيارات إلى النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، إحالة 78 معرضًا وتوكيلاً لبيع السيارات إلى النيابة العامة، وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، وذلك بالمخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك.

وأضاف أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بتوعية أصحاب معارض السيارات بمواد قانون حماية المستهلك وحقوقهم، ومن لم يلتزم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأن مفتشى الجهاز يقومون بمحاولة شراء السيارات من المعارض، وفى حالة عدم التزام صاحب المعرض بالسعر المعلن أو عدم الإعلان عن السعر للمستهلك يتم اتخاذ الإجراءات ضده.

وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن قرار إلزام مقدمي الخدمات التعليمية ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021 يتم تنفيذه بشكل جيد حاليًا.

وأضاف: «مفيش مدرسة مش هتلتزم بتنفيذ القرار، والإسكندرية أكثر المحافظات في تقديم الشكاوى وأكثر جرأة بشأن مصروفات باصات المدرسة»، مشيرا إلى أن «هناك تجاوبا كبيرا من المدارس مع قرار الجهاز ونسبة الاستجابة بشكل عام تصل إلى 75%».

ودعا رئيس الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.

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