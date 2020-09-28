شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء: «نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس.. وفّقه الله ببركة القرآن العظيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الساعاتى، المتحدث الرسمى باسم نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، أن مجلس إدارة النقابة بكامله ونقباء المحافظات «يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة الحكيمة».

وأضاف المتحدث في بيان، السبت، أن «ما يقوم به الرئيس من نهضة تنموية حديثة وبناء فعال يحسب له على أرض الواقع، مما جعل مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة بالفعل، سائلين الله تعالى أن يوفقه دائما لما فيه خير البلاد والعباد ببركة القرآن العظيم، وأن يرد كيد أهل الشر في نحورهم، وأن يرفع راية مصر خفاقة في العالمين».

وأشار إلى أن مقر نقابة القراء بالسيدة زينب سيشهد جلسة هامة، السبت 3 أكتوبر، سيتحدد فيها موقف النقابة من الانتخابات، والإعلان عن عقد جمعية عمومية قادمة حسب التقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وختم قائلًا: «الله معك دائما يا فخامة الرئيس مؤيدا وناصرا ومعينا إن شاء الله اللهم آمين».