شكرا لقرائتكم خبر عن «فرّح طلاب المدارس الحكومية» ..حملة إلكترونية لدفع المصروفات الدراسية لغير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن «ائتلاف أولياء أمور مصر» حملة إلكترونية عبر صفحته الرسمية بموق التواصل الاجتماعى فيسبوك ،تحت عنوان «فرح طلاب المدارس الحكومية»، وذلك للمشاركة في سداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين وشراء شنط مدرسية لهم.

من جانبها أكدت داليا الحزاوي مؤسس الائتلاف وصاحبة المبادرة أن أدوار المجتمع المدني لا يمكن حصرها، وكل شخص يستطيع المساهمة من موقعه ليتجاوز المجتمع الأزمات، مطالبة بتفعيل الكثير من مبادرات المجتمع المدني في الوقت الراهن لمساندة الدولة في تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الحزاوي أن مبادرة فرّح طلاب المدارس الحكومية التي اطلقها ( ائتلاف أولياء أمور مصر ) عبر فيس بوك لها أهمية خاصة حيث يعتبر التعليم مستقبل الوطن وركيزة مهمة في تطوره، وتهدف المبادرة إلى حث المجتمع المدني للتوجه للمدارس الحكومية وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، حيث يمكن الحصول على بياناتهم يمكن من خلال الاخصائية الاجتماعية بالمدرسة وأيضا توفير شنط مدرسية للطلاب الغير قادرين .

وأكدت الحزاوي أن المبادرة جائت مراعاة لظروف الأسر المصرية في ظل أزمة كورونا وفقد العديد من الأشخا لوظائفهم وتخفيض رواتب الكثير بالإضافة لزيادة مصروفات المدارس الحكومية هذا العام.