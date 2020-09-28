مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": القضاء الإداري يؤجل 5 دعاوي خاصة بانتخابات النواب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 12:40 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": القضاء الإداري يؤجل 5 دعاوي خاصة بانتخابات النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

اندلع حريق هائل في قطعة أرض زراعية، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

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ينشر الخليج 365 اللقطات الأولى لموقع إندلاع النيران بقطعة أرض زراعية مجاورة لعدد من المنازل بمركز أوسيم شمال الجيزة، هذا ويواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

أقام عبد الجواد عطية، المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن "م.ع" أحد المتقدمين بأوراقهم للترشح للإنتخابات، دعوي مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة الكشف علي موكلة، نتيجة إستبعادة من انتخابات مجلس النواب بزعم تعاطيه مخدر الحشيش وإيجابية الكشف الذي وقع عليه مستشفي الهرم التخصصي.

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي حقوق وحريات أمس، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب لجلسة غد الاثنين