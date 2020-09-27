شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة إدفو: سحب أي أراضٍ استثمارية حال عدم التزام أصاحبها بالجدول الزمني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد العميد محمد البنا، رئيس مدينة إدفو، سحب أي أراضٍ جرى تخصيصها لصالح مشروعات استثمارية ولم يلتزم أصحابها بالجدول الزمني أو بإقامة المشروع.
وتفقد علاء الدين حسين، نائب رئيس الوحدة بمركز إدفو، يرافقه رئيس قرية الحجز بحري بالمرور على الوحدات الصحية الجاري إنشاؤها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية التي تجري في مركز ادفو وخاصة مشروعات التأمين الصحي الشامل ومشروعات الصرف الصحي والمشروعات الإستثمارية بقرية الحجز بحري ومتابعة معدلات الانتهاء من كابل الكهرباء المغذي لمحطة المعالجة بالمحاميد.
وشملت الزيارة المرور على 2 من المشروعات الإستثمارية التي كان قد تقدم بها المواطنين، والمرور على خط الكهرباء المغذي لمحطة المعالجة للصرف الصحي بالمحاميد ومتابعة العمل على الطبيعة، وجرى الانتهاء من أكثر من 70% من الأعمال الجارية بخط الكهرباء بداية من محطة محولات السباعيّة شرق وصولا لمحطة المعالجة الثلاثية بطول ٢٢ كيلو مترًا.
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