شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية يشهدان حفل تخرج الطلاب بالمركز الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفله تخرج فرع بورسعيد من كلية النقل الدولي واللوجستيات وكلية الهندسة والتكنولوجيا

وتسلم ١٣٥ طالب وطالبة من خريجي الكليتين شهادات التخرج، منهم ٩٨ طالب وطالبة لوجستيات و٣٧ هندسة

وحضر الحفل كل من الدكتور أمل عصفور، العميد الأكاديمي لفرع الأكاديمية ببورسعيد، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ولفيف من اساتذة الاكاديمية وكلياتها

واكد محافظ بورسعيد فخرة واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا مشيدا بدور الاكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات العملية لهم في مجال اللوجستيات حيث تم تدريب عدد من الشباب على الاعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والارصفة البحرية، واضاف المحافظ ان دور هذا الصرح الكبير يزداد اهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد واعمال التطوير بالمواني

وأشاد محافظ بورسعيد بالفكر العالي والمستوى المرتفع للطلبة، والتي تجسد في مشروعات التخرج المقدمة منهم، مؤكدًا أن الأكاديمية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنمية المحافظة بمختلف المجالات

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى اولياء الامور على وقوفهم مع ابنائهم حتي حصدوا ثمار جهدهم وعرقهم وطالب المحافظ من ابنائة الطلاب تسخير كافة الخبرات والمهارات العلمية التي حصلوا عليها اثناء دراستهم بالأكاديمية لصالح الوطن .

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