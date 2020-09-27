شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء والرموز.. قائمة المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصري اليوم» على القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب عن محافظة مطروح وعددهم 36 مرشحًا بينهم ١٨ مرشحًا بالدائرة الاولى مطروح و١٨ مرشحًا بالدائرة الثانية، وهم: الدائره الاولى 18 مرشحا - جمال عبدالله قاسم رسلان الشهره جمال الشورى عن

(حزب مستقبل وطن)

رمز القلم مقيم بالنجيلة - ياسين محمد صالح عبدالله الشهير بــ ياسين ابو صالح عن

(حزب مستقبل وطن)

رمز الكتاب الاقامة مرسى مطروح - رسميه عبدالحافظ نوح (مستقل) رمز الفيل

الاقامة مرسى مطروح - رجب عوض ابراهيم الشهير بابو بربيش (مستقل)

رمز الاتوبيس الاقامه

في مرسى مطروح - عبدالحميد عبدالله لطيف الشهرة عطالله الشيخ

(مستقل) رمز

طائره هليكوبتر الاقامه براني - اسماعيل معذب عباس فرج الشهير بـ اسماعيل معذب

(مستقل) رمز الاسد

الاقامه مرسى مطروح - مهدي عبده مهدي خميس الشهير بــ مهدي عبده (مستقل)

رمز الكف الاقامه

مرسى مطروح - عبدالسلام ادريس مراجع جبريل الشهير بــ سالم ابو قشاطه (مستقل) رمز الحصان

الاقامه السلوم - سالم حميده حامد الشهير ب سالم حميده القطعاني

رمز الشمعه الاقامه السلوم - سعيد سليمان حسين سليمان الشهير ب سعيد الحفيان (مستقل) رمز السفينه الاقامة النجيلة - عيسى ابو شيته ابو بكر الشهير عيسى ابو شيته (مستقل)

رمز الصقر اقامه مرسى مطروح -عبداللاه حسن خضري راوي الشهير بعبدالله ابو هارون مستقل رمز ساعه اليد الاقامه مرسى مطروح - انور محمد فرانيش على الشهير بــ العمده عبدالله اللحامي

( حزب الريادة )

الرمز الخيمه الاقامه مرسى مطروح) - عبدالخالق عبدالسميع السنوسي محمد الشهير بعبدالخالق سنوسي (مستقل)

رمز تمساح الاقامه مرسى مطروح - شواط محمد موسى الشهير بشواط العيشي (حزب الحرية)

رمز الشمس الاقامه مرسى مطروح - عبدالعاطي ابو بكر المنشاوي الشهير سلطان ابو الشيخ الزعيري (حزب المصريين الاحرار)

رمز العين الاقامه مرسى مطروح - خميس ابو بكر محمود الشهير بخميس ابو بكر (مستقل)

رمز المشط الاقامه مرسى مطروح - خير الله عبدالحميد عياد الشهير بخير الله ابو حميد الفردي (مستقيل) رمز مدفع

الاقامه مرسي مطروح الدائرة الثانية 18 مرشحًا: ١- رزق جالي نصر الله نوح الشهير بــ رزق جالي (مستقبل وطن)

رمز القلم الاقامه مدينة الحمام Advertisements ٢- فتحي على ابو بكر الشهير بــ فتحي المغواري (مستقبل وطن)

رمز الكتاب الاقامه مدينة الحمام ٣- عمر عبدالمجيد حسين ابو رفه الشهير بــ سوري جويده (مستقل) رمز الحصان الاقامه مدينه الحمام ٤- يوسف جاد الله فرج موسى الشهير بــ يوسف جوده ابو احمد (مستقل) رمز الصقر

الاقامه مدينه الحمام ٥- حسين ناصف حسين مرضى الشهير بــ علوش الزعيري (مستقل) رمز الاسد الاقامه مدينه الحمام ٦- ناجي مراد ناجي محمد الشهير بــ ناجي بومراد (مستقل)

رمز ساعه اليد الاقامة الضبعة ٧- جبريل رمضان جويده عبدالهادي الشهير بــ عطيه جويده (مستقل) رمز الغزال الاقامه مدينه الحمام ٨-عمرو جمعه حسين السيد الشهير بـ ـخالد درديرى الصعيدي (مستقل) رمز المسدس الاقامه مدينة الحمام ٩- عبدالحكيم عوض محمود امبيوه الشهير بـــ حكيم ابو الحمر (مستقل) رمز التمساح الاقامه مدينه الحمام ١٠- وصفي مصطفى سعيد هارون الشهير بـــ وصفي ماضي (#مستقل) رمز المدفع الاقامه مدينه الحمام ١١- صلاح الدين عياد جمعه محمد الشهير بــ صلاح عياد (مستقل)

رمز طائره هليكوبتر

الاقامه مدينه الحمام ١٢- الحسن علام شفيق السيد الشهير بــ حسن علام (مستقل)

الرمز تليفون محمول

الاقامه مدينه الحمام ١٣- ساميه زهران محمود سليم الشهيره بــ ساميه زهران

(#مستقل) رمز الكف

الاقامه مدينه الحمام ١٤- محمد عجيل ضيف الله ادم الشهير بـــ محمد عجيل

(مستقل) رمز غصن الزيتون

الاقامه مدينه الحمام ١٥- أحمد ابراهيم مهني ابراهيم الشهير بـــ احمد مهني (مستقل)

الرمز السد العالي الاقامه مدينه الضبعة ١٦- حسن نصر الله نوفل محمد الشهير بــ حسن نصر الله

( حزب حماه الوطن)

رمز الشمع الاقامه الضبعة ١٧- أحمد بدر فرج ادريس (مستقل) رمز السفينة

الاقامه مدينه الحمام ١٨- نصار سنوسي مطرى جاب الله الشهير بـــ نصار سنوسي (مستقل) رمز بندقيه صيد الإقامة مدينة الحمام. الوضع في مصر

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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