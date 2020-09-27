شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مشروعات تخرّج طالبات الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الأحد، في فعاليات مناقشة مشاريع التخرج لطالبات السنة النهائية بقسم الصحافة والنشر بشعبة الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية بنات القاهرة، برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، وبحضور الدكتورة سعاد أبوالمجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة الباجوري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد وهدان، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر.

وقال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات: إن حرصه على المشاركة في جلسة اليوم لمناقشة مشاريع التخرج تأتي من منطلق تأكيد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على تحفيز الطلاب والطالبات وتشجيعهم، وهذا الأمر على رأس أولويات إدارة الجامعة، وأن أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح للجامعة، مشيدًا بما حققه فريق إيناكتس جامعة الأزهر من تفوقٍ عالمي في مجال ريادة الأعمال، معربًا عن سعادته واعتزازه بما لمسه اليوم من وعي وتطورٍ في نماذج مشروعات التخرج التي شاهدها اليوم، والتي قدمتها طالبات الفرقة الرابعة بقسم الصحافة والنشر، الأمر الذي يمهد لتخريج إعلامية أزهرية واعية بقضايا وطنها، وتسعى لأن تصبح لبنة إيجابية في بناء مستقبل مصرنا الحبيبة.

وأضاف أن الإعلامي الحقيقي هو الذي يمارس دوره في بناء الوعي بالحقيقة والنقد البنّاء والإيجابي، وليس بالنقد الهدام، وأكد اعتزازه الشديد بطالبات شعبة الإعلام بالكلية بأقسامها الثلاثة؛ الصحافة، والإذاعة، والعلاقات، مشيرًا إلى أن ما وقف عليه وشاهده اليوم يدل على المستوى المتميز الذي وصلت إليه الطالبات؛ سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي، أم من جانب تنمية الموهبة التي يتميز بها طالبات جامعة الأزهر، معلنًا دعم الإدارة الكامل للطلاب والطالبات في سبيل تحقيق أعلى المراكز والدرجات، موصيًا بناته الطالبات بممارسة مهمتهن الإعلامية في المستقبل بكل أمانةٍ وصدقٍ وإخلاصٍ.