شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 20348 مواطنًا ضمن «100 مليون صحة» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، الكشف على 20348 مواطنًا من المصابين بالأمراض المزمنة والغير سارية منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة ، لافتا إلى أنه تم الكشف على 28.5 % من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنا.

وأضاف، أنه سيتم صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة، وذلك من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، كما أن المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطنًا فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان.

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